الباز يكشف تفاصيل خطة "الجوكر المصري" الإخوانية لإثارة الفوضى

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن خطة الإخوان الجديدة، التي يقودها من يطلق على نفسه لقب "الجوكر المصري"، لتكوين خلايا ثورية بالداخل لإثارة العنف والفوضى في مصر.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن شخصية الجوكر المصري هو تامر جمال، الذي كان يؤدي شخصية عطوة كنانة، موضحًا أن هذا الشخص له صورة تجمعه مع الإرهابي الأعظم يوسف القرضاوي، ومنها يمكنك أن تفهم توجهاته وأهدافه.

وواصل أن تامر جمال خرج في فيديو يدعو المصريين لتكوين خلايا ثورية تسمى "الخلايا السباعية"، على أن تتجمع هذه الخلايا في عدة محافظات بمصر لمدة 45 دقيقة، للتظاهر وإحداث الفوضى، والاختفاء بعدها فورا، بهدف نشر الفوضى في الدولة بأكبر قدر ممكن من المحافظات.

وتابع أن إعلاميي الإخوان يروجون لهذه الفكرة بشكل كبير، وروج لها الإعلامي الإخواني معتز مطر على الهواء، وأشاد بها.