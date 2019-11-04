الديهي: قرار تعويم الجنيه بنفس عظمة "تأميم قناة السويس"

شبه الإعلامي نشأت الديهي، قرار تعويم الجنيه قبل 3 سنوات، بقرار تأميم قناة السويس.



وقال الديهي، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten": "قرار تأميم الشركة العالمية لقناة السويس، كان الأصعب والأخطر، سياسيًا واقتصاديًا، وفي تقديري لست أبالغ، إن قلت إنه لا يقل عظمة وأهمية عن تأميم قناة السويس".



وأضاف: "القرارات بنت بيئتها، فمن يجرؤ يتخذ قرار إن الدولار بـ16 جنيهًا، بعدما كان سعره 8 جنيهات".



ولفت الديهي إلى أن البنك المركزي يضخ في السوق 2 مليون دولار، وأنه اكتشف من خلال أرقام وبيانات أن شركات الصرافة والقائمين عليها، يحققون مكاسب مليارية.

