عملية «الجبل الشرقى».. تفاصيل الثأر من قاتل رئيس مباحث قوص

تمكنت قوات مديرية أمن أسيوط بالتعاون مع مديريتي أمن سوهاج وقنا، من الثأر لاستشهاد رئيس مباحث قوص بمحافظة قنا وتصفية المتهم في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بالجبل الشرقي في أسيوط.



كان قطاع الأمن العام قد رصد عدة مكالمات هاتفية لعدد من المشتبه بهم وتورطهم مع المتهم "م. أ" والشهير بـ"وليد البح" المتهم الرئيسي في استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص بمحافظة قنا، وإصابة أمين شرطة و٢ خفراء نظاميين وتم تحديد خط سير المتهم ومكان اختبائه.



وعلى الفور تم إعداد مأمورية ضبط ضمت قوات الأمن العام والأمن الوطني والبحث الجنائي والأمن المركزي مدعومين بسيارات مدرعة واستهدفت إحدى المزارع بطريق أسيوط سوهاج الصحراوي الشرقي برئاسة أسعد الذكير، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير للأمن العام، والعميد أحمد الراوي رئيس مباحث المديرية.



وفور مداهمة المزرعة قام المتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب القوات مما دفعهم إلى تبادل إطلاق النيران حتى تم إخماد مصدر الطلقات، وبالفحص تبين مصرع المتهم.



كما قامت قوات الأمن بحملة تمشيطية مكبرة على المزرعة التي كان يختبئ بها والمزارع المحيطة وتم ضبط عدة أسلحة نارية متنوعة وعدد من الطلقات.



جدير بالذكر أن المتهم هو أحد تجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، والذي خطط وقاد عملية إطلاق الرصاص على الحملة الأمنية بقرية البراهمة الخميس الماضي مما تسبب في استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص.

تمكنت قوات مديرية أمن أسيوط بالتعاون مع مديريتي أمن سوهاج وقنا، من الثأر لاستشهاد رئيس مباحث قوص بمحافظة قنا وتصفية المتهم في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بالجبل الشرقي في أسيوط.



كان قطاع الأمن العام قد رصد عدة مكالمات هاتفية لعدد من المشتبه بهم وتورطهم مع المتهم "م. أ" والشهير بـ"وليد البح" المتهم الرئيسي في استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص بمحافظة قنا، وإصابة أمين شرطة و٢ خفراء نظاميين وتم تحديد خط سير المتهم ومكان اختبائه.



وعلى الفور تم إعداد مأمورية ضبط ضمت قوات الأمن العام والأمن الوطني والبحث الجنائي والأمن المركزي مدعومين بسيارات مدرعة واستهدفت إحدى المزارع بطريق أسيوط سوهاج الصحراوي الشرقي برئاسة أسعد الذكير، واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير للأمن العام، والعميد أحمد الراوي رئيس مباحث المديرية.



وفور مداهمة المزرعة قام المتهم بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب القوات مما دفعهم إلى تبادل إطلاق النيران حتى تم إخماد مصدر الطلقات، وبالفحص تبين مصرع المتهم.



كما قامت قوات الأمن بحملة تمشيطية مكبرة على المزرعة التي كان يختبئ بها والمزارع المحيطة وتم ضبط عدة أسلحة نارية متنوعة وعدد من الطلقات.



جدير بالذكر أن المتهم هو أحد تجار المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة، والذي خطط وقاد عملية إطلاق الرصاص على الحملة الأمنية بقرية البراهمة الخميس الماضي مما تسبب في استشهاد الرائد باسم فكري رئيس مباحث قوص.