لوس أنجلوس تايمز: ترامب ليس مناسبًا لإيقاف الحروب الأمريكية

أكدت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب ليس هو الشخص المناسب القادر على إيقاف حروب الولايات المتحدة التى لا تنتهى.



وتابعت أن ترامب يتبع أسلوبًا غير تقليدي في حكمه، فهو لا يتبع التاريخ ويتحدى الحكمة الأمريكية التقليمية حول إسقاط القوة، فمنذ ظهور دولة الأمن القومي، أصبح الميل إلى عسكرة سياستنا الخارجية بلا شك سمة من سمات السلطة التنفيذية الأكثر قوة تدريجيًا.



وأضافت أنه في حين أن ترامب انتقد مرارًا وتكرارًا المهمة العسكرية في سوريا لأسباب خاصة به، فهو الآن يرأس بيروقراطية شاسعة من الحروب، ويفتخر بالقدرات العسكرية الأمريكية، على الرغم من أنه غير قادر على إحباط أي حروب تلوح في الأفق.



وأشارت إلى أن التخلي عن الأكراد بعد مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا يعلم أحد تفاصيلها حتى الآن، والسماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن تكون له الكلمة الأولى في الشرق الأوسط ليست طريقة ذكية للتخلص من الحرب في سوريا.



وأوضحت أنه في حال رغب ترامب بتقليص الوجود العسكرى الأمريكى فى الخارج، لماذا لم ينه الاحتلال العسكري لمحافظة أوكيناوا اليابانية، ولماذا لا يقتصر التعاون مع كوريا الجنوبية على القوة الهيكلية للحفاظ على توازن اللعبة، خصوصًا أن مخاوف تحول كوريا الشمالية للعدوانية تلاشت.



وتابعت أن رغبة الولايات المتحدة المفاجئة لأن تصبح حكيمة فى الدفاع تشبه إلى حد كبير تخيلات ترامب ورؤيته لجعل أمريكا أفضل.