صالحى: واشنطن السبب فى قرار بدء تدشين مفاعل أراك

قال علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، منذ قليل، إن قرار البدء بتدشين مفاعل أراك اليوم الإثنين، جاء بسبب الضغط السياسي الأمريكي.



ووفقًا لوكالة مهر للأنباء الإيرانية، قال صالحي، إن التوصل إلى السلسة الثلاثينية من جهاز الطرد المركزي في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم لم يحصل إلا بعد تعرض البلاد إلى ضغط سياسي.



وأضاف صالحي: لم يكن من المقرر أن نقوم بتشييد السلسة الثلاثينية من أجهزة IR6 في الوقت الحالي، بل كان ذلك مؤجلًا لما بعد 3 أو 4 سنوات من تشغيل السلسلة العشرينية من أجهزة IR6 وخضوعها للاختبارات اللازمة، لكن بعد الضغوط السياسية التي تعرضت لها البلاد، تلقينا أوامر من المسئولين الكبار للخوض في هذا التحدي وإظهار القدرة والإرادة التي تمتلكها إيران في توفير ما تحتاجه بسرعة كبيرة.