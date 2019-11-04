روحانى: السياسات الأمريكية تجاهنا فاشلة

قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، اليوم الإثنين، إن الحكومة الأمريكية أدركت أن ضغوطها، بما فيها العقوبات المفروضة على إيران، سياسة فاشلة، على حد قوله.



وقال روحاني، في اجتماع مجلس الوزراء في الوقت الذي عقد فيه الإيرانيون معاداة الولايات المتحدة: "لقد أدرك الأمريكيون بوضوح أن عقوباتهم ضد إيران لن تنتهي بفوزهم، وذلك بالتزامن مع مظاهرات يوم الإثنين للاحتفال بالذكرى السنوية للاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران قبل 40 عامًا".



وقال إن الإدارات الأمريكية المختلفة جربت أساليب مختلفة لإلحاق الأذى بإيران على مدار العقود الماضية، وتدخلت في الشئون الداخلية لإيران.



ونظم المتظاهرون احتجاجات وتجمعوا خارج السفارة الأمريكية السابقة في طهران يحملون لافتات لإدانة السياسات الأمريكية ضد البلاد.