مراد وهبة يرفض مصطلح حكومة دينية: "إما أصولية" أو علمانية"

قال الفيلسوف مراد وهبة، إنه لا توجد حكومة مدنية، فهذه مراوغة في المصطلحات، موضحًا أن الحكومة إما أن تكون أصولية أو تكون علمانية.



وأضاف "وهبة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج "نُطق فكرا"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، أن الحكومات التي تّدعى أنها دينية هي "حكومات أصولية"، حيث لا يصح ظُلم الدين بما تقترفه هذه الحكومات.



وأوضح أن الحكومات العلمانية تعتمد على العقل والفكر وترفض أن يصل التفكير فيها إلى الحقيقة المطلقة، حيث إن المعرفة والتفكير شيء نسبي، والعقل معرفته نسبية تختلف من شخص لآخر، وهو ما يتناقض بشكل حاد مع الحكومات الأصولية.



وأشار إلى أن الحكومات الأصولية تكون ملتزمة بضرورة تطبيق ما تعتقده عن الواقع، وتمنع منعًا باتًا أي اعتراض على قرارتها، فالمعترض كافر ويجب قتله.