محكمة بمقدونيا الشمالية تحتجز 3 باكستانيين لتهريبهم مهاجرين

أمرت محكمة في جمهورية مقدونيا الشمالية باحتجاز ثلاثة مواطنين باكستانيين 30 يومًا رهن المحاكمة، يشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر واستعمال القسوة مع مهاجرين.



وأعلن مكتب ادعاء سكوبي - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم "الأحد" - فتح تحقيق مع ثلاثة باكستانيين، ومواطن من مقدونيا الشمالية لتنظيمهم عملية نقل غير شرعية لمهاجرين وإساءة معاملتهم، كما تم وضع المواطن المحلي تحت الإقامة الجبرية داخل منزله المستخدم في إخفاء المهاجرين.



وكانت الشرطة قد داهمت منزلًا أول أمس "الجمعة" في قرية "فاكسينس" الواقعة بالقرب من الحدود الشمالية مع صربيا، وعثرت داخله على 12 مهاجرًا من الهند، وباكستان، وأفغانستان، من بينهم قاصران.



وأوضحت الشبكة الإخبارية، أن الشرطة قد نفذت العملية بناءً على معلومات من شرطة صربيا التي تلقت بلاغًا من صديق للمهاجرين يفيد بأنهم يتعرضون للضرب وطُلب منهم أن يدفع كل فرد مبلغ ألف و300 يورو (أي ما يعادل ألف و450 دولارًا) للمهربين من أجل إتمام عملية نقلهم عبر الحدود.