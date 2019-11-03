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مراد وهبة: يغرون الناس بـ "الخلافة الإسلامية" دون توضيح خطورتها

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:38 م
الدكتور والفيلسوف
الدكتور والفيلسوف مراد وهبة،
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور والفيلسوف مراد وهبة، إنه يتم التسويق لمفهوم الخلافة الإسلامية على أنها قدر إلهي محتوم، وأن هناك تطابق تام بين الإسلام كمعتقد وبين وجوب تطبيقه على المجتمعات وفرضه على الآخرين.

وأضاف "وهبة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "نُطق فكرا"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، أن الداعين للخلافة الإسلامية يروجون لهذه الفكرة كإغراء للمسلم بأن معتقده الديني لن يطبق في مجتمعه فقط، بل سيتم تطبيقه على المجتمعات الأخرى تحت اسم "الخلافة الإسلامية، وبهذا يُصبح المجتمع بالكامل خاضعًا للشريعة الإسلامية بما ينطوي عليه من قيم ومبادئ.

وأشار إلى أن تطبيق مثل هذه الأفكار تسمح بوجود مناخ طاغي يتحكم في الكل لا تستطيع أن تخرج عنه، لذلك يجب توعية المواطنين بخطورة ذلك مسبقًا.
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