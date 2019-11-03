مراد وهبة: أصيبت بمرض اسمه "محمد مرسي" أفقدني شهيتي

علق الفيلسوف الدكتور مراد وهبة، على العام الذي تولى فيه جماعة الإخوان حكم مصر، قائلًا: "كان أشبه بالمرض، وبالفعل مرضت، وعندما ذهبت لطبيب صديقي قال لي عندك مرض اسمه "محمد مرسي".



وأضاف "وهبة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "نُطق فكرا"، على فضائية "TeN": "فقدت شهيتي للطعام، وظاهريا قيل لي التهاب في القولون، لكن لما عملت أشعة كل شيء كان سليمًا، وبالتالي أصبح المرض واضح وهو محمد مرسي".