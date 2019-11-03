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العائد المباشر من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 09:15 م
محمد خضير
محمد خضير
أحلام عبدالرحمن
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قال محمد خضير، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن العائد المباشر على المواطن من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وإيجابية جميع المؤشرات يتمثل في عدة محاور منها علاج فيروس سي بشكل نهائي من خلال حملة "100 مليون صحة"، وتنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا، وأيضا المجمعات الاستهلاكية التي تستطيع من خلالها الحصول على المنتجات بسعر أقل.

وأشار "خضير"، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، إلى أن الدولة تدخلت مؤخرًا بشكل مباشر في تخفيض أسعار السلع والسيطرة على ارتفاعها وتوفيرها بشكل كبير في جميع المحافظات، مؤكدًا أن هذا يعد إنجازًا كبيرًا يحسب للقيادة السياسية.

وأوضح أن هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد المصري نجح في برنامج الإصلاح الاقتصادي وأصبح على مسار صحيح وجيد، ومن ضمن هذه المؤشرات مؤشر معدلات النمو ومؤشر الميزان التجاري ومؤشر التضخم ومؤشر احتياطي الدولة من النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن تصريح صندوق النقد الدولي بأن مصر ستصبح واحدة من الدول الدافعة لنمو الاقتصاد العالمي بحلول عام 2024 يعد بمثابة شهادة إيجابية لتطور الاقتصاد المصري خلال آخر 6 سنوات، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 تتصدى لجميع المشكلات التي تواجه الدولة في مجال الصحة والتعليم وجميع المجالات.
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