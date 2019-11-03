الديهي يتهم بهي الدين حسن بالخيانة العظمى

ناشد الإعلامي نشأت الديهي، لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برفع دعوى قضائية دوليًا ضد بهي الدين حسن بتهمة الخيانة العظمى، بسبب تصريحاته عن ضرورة عدم إرسال أي دولة طلاب للتعليم في مصر، حتى لا يتعرضون للتعذيب والقتل مثلما حدث مع ريجيني.



وقال "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إن بهي الدين حسن، جاسوس وعميل وخائن وبه كل ما يوسم أي رجل بالخيانة.