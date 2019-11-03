طارق الشناوي: "نورا تحلم" فيلم يعبر عن مشاكل المرأة

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مهرجان قرطاج السينمائي أقدم مهرجان عربي إفريقي، حيث بدأ عام 1966، مشيرًا إلى أنه ظهر في دورته الحالية مختلفًا.



وأضاف "الشناوي"، في لقائه مع الاعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المهرجان كان منتفحًا على المستوي العربي، وأكثر اتساعًا، كما شمل مشاركة العديد من الأفلام المتنوعة.



وأشاد بالفيلم الفائز "نورا تحلم"، قائلًا إن الفيلم جميل وحقيقي وصادق ورسائله وصلت لكل الحاضرين، وقدم بشكل واضح مشاكل المرأة.