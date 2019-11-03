القوات العراقية تعيد فتح شارع الكمندي ببغداد

فتحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، شارع الكمندي وسط منطقة الحارثية، في العاصمة العراقية بغداد.



ونقلت قناة السومرية نيوز العراقية، عن قيس المحمداوي، قائد عمليات الفريق الركن، أن القوات الأمنية باشرت بإعادة افتتاح شارع الكندي وسط منطقة الحارثية.



وأضاف المحمداوي، أن إعادة افتتاح الشارع يأتي لتسهيل حركة سير عجلات المواطنين لاسيما المرضى الذين يرتادون هذا الشارع الحيوي".



يشار إلى أن القوات الأمنية أغلقت عدد من الشوارع القريبة من المنطقة الخضراء، لاسيما منطقتي الحارثية والقادسية.



وأغلقت المدارس وبعض الإدارات الرسمية أبوابها أيضًا في الديوانية جنوب بغداد، حيث علق المتظاهرون لافتة كبيرة على مبنى مجلس المحافظة كتب عليها "مغلق بأمر الشعب".



ووفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية، فقد قطع متظاهرون صباح الأحد العديد من الشوارع في بغداد، لاسيما طرق غرب العاصمة، وذلك لشل حركة التنقل.



وأشارت القناة العراقية، نقلًا عن مصدر أمني، أن المتظاهرون قطعوا أكثر الطرق الحيوية في بغداد ومن أبرزها، سريع الشعلة، جسر البنوك، جسر منطقة الشعب، جسر شركة سومو، طريق البلديات باتجاه منطقة زيونة وملعب الشعب، بالاضافة الى مخارج مدينة الصدر، وسريع الدورة من جهة بغداد جديدة.