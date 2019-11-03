أسباب اعتذار غادة عادل عن "الكبير 6"

رشحت الجهة المنتجة لمسلسل الكبير الجزء السادس الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد لتحل محل الفنانة دنيا سمير غانم، بدلا من الفنانة غادة عادل التى اعتذرت عن المشاركة فى بطولة المسلسل لانشغالها بالتحضير لدورها فى مسلسل "البرنس" أمام الفنان محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.



وقالت مصادر للدستور إن تأخر إنجاز السيناريو كانت سببا فى اعتذار غادة عادل رغم أنها وافقت بشكل مبدئى على المشاركة فى المسلسل.



وأضافت أن غادة كانت تنتظر معرفة تفاصيل دورها فى العمل لكن انشغال مكى بمسرحية حزلئوم المقرر عرضها فى السعودية خلال الفترة المقبلة حال دون كتابة السيناريو وهو ما دفع غادة للاعتذار عن العمل.



على جانب آخر وافقت أسماء ابو اليزيد بشكل مبدئى على المشاركة فى المسلسل خاصة بعد أن رشحتها الجهة المنتجة لمكى ووجد أنها الأنسب للدور خاصة وأن ملامحها تتناسب مع الشخصية التى ستلعبها فى الجزء الجديد.



وتنتظر أسماء عودة مكى من السعودية لبدء تحضيرات المسلسل، ولم يحسم مكى أمره من عرض العمل فى السباق الرمضانى من عدمه حتى الآن، خاصة وأن المسلسل سيحتاج إلى تحضيرات كثيرة كما أن الجزء الجديد سيشهد تغييرات كثيرة فى أبطاله.