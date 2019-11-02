مقلب في أحمد التهامي يكشف عن فوبيا يعاني منها.. فيديو

كشف الفنان أحمد التهامي عن فوبيا يعاني منها، وذلك بسبب مقلب تعرض له من قبل بعض أصدقائه في أحد صالونات التجميل.



ونشر "التهامي"، فيديو له بأحد صالونات التجميل عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، أثناء خضوعه للحلاقة، يفاجئ بعدها بانقطاع الأنوار ليكشف أنه يعاني من فوبيا الظلام وأن الموقف الذي تعرض له مرعبًا.



وعلق أحمد التهامي على الفيديو قائلًا: "بعد عمر طويل وتفكير عميق قررت إن أغير حياتي وأروح للحلاق زي الناس العادية عشان ابتدي سنة جديدة من عمري بحاجة جديدة بس للأسف اللي حصل معايا خلاني حرمت أروح للحلاق تاني خصوصا إني عندي فوبيا من الضلمة".



وكان أصدقاء أحمد التهامي قد أعداو مفاجأة له وهي الاحتفال بعيد ميلاده والتي كانت سببًا في إغلاق كل الأضواء.



يذكر أن أخر أعمال أحمد التهامي كان مشاركته في مسلسل "قيد عائلي"، وهو من بطولة ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، دينا فؤاد، نبيل الحلفاوي، هالة فاخر، إنعام سالوسة، سيمون، خالد سرحان، رامي وحيد، نضال الشافعي، محمد رياض، محمد محمود عبدالعزيز، ميرهان حسين، صبري فواز، دنيا عبدالعزيز، ريم البارودى، منة فضالي، سمير بدير، كارولين عزمي، أميرة هاني، كريم عبدالخالق، وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة فنون مصر، وتأليف محمد رجاء وميشيل نبيل.

