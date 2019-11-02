مؤامرة على الهواء.. عمرو دراج يكشف مخطط الإخوان لإسقاط الدولة

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، مقطع فيديو من حوار عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي أثناء حكم الإخوان، مع الإعلامي الإخواني حمزة زوبع، على قناة مكملين، وهو يتحدث عن مخطط إسقاط الدولة.



وأكد دراج، خلال حواره، أن هناك أطرافا مناظرة داخل النظام تنتظر أي حراك، لتعلن عن نفسها، وتنضم إليهم، كما كشف عن أنهم يتواصلون في الخارج، ويحاولون التنسيق مع كل خصوم الدولة.



وعقب الباز: "مؤامرة على الهواء، هو بيعلن ده لأنه شايف نفسه معارض، لكن في حقيقة الأمر هو خصم لدولة يسعى لإسقاطها، فيبحثون عن أي حراك في الشارع".



وأردف الباز: "الأسباب الداعية لأي حراك غير موجودة في مصر، مصر فيها أسباب للغضب وليس أسبابا للثورة، توجد فئات مضارة وتعبانة، لا أحد يملك أسباب الثورة إلا جماعة الإخوان، تريد الانقلاب على الدولة، فتدفع الناس للشارع".

