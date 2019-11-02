تعرف على المتسابق الذي ترشحه أحلام ليكون The Voice هذا العام.. صور وفيديو

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام، عن الموهبة التي تتمنى أن تكون نجم The Voice لهذا العام، مؤكدة أنه لو كان الأمر بيديها لاختارته بدون تفكير.



وقالت في تعليقها على أداء المتسابق اللبناني ميشيل شلهوب، والمتسابق ربيع سلوم، من فريق الفنان اللبناني راغب علامة "لا عيوني غريبة"، للفنان الراحل وديع الصافي: "لو في إيدي كنت اخترت ميشيل The Voice لهذا العام، لأنه يمتلك خامة صوت غير عادية، ويغني وبيديه يشير لنا ويقول للمطربين الموجودين "أنا هون"، مضيفة: "ذبحتني".



وطلبت من راغب علامة، ألا يختار ميشيل حتى تقوم هي باختطافه ليكون ضمن فريقها معلنة بذلك تخليها عن المتسابقة رباب، والتي خطفتها أحلام قبل ذلك قائلة، إنها تخلت عن وعدها لها لأن الوعد كان في الحلقة الماضية.



وعلق الفنان اللبناني راغب علامة على موهبة ميشيل بقوله: "يوجد إجماع على أن يكون ميشيل ذا فويس هذا العام".



واختار الفنان راغب علامة، ميشيل شلهوب لينتقل إلى العروض المباشرة من البرنامج هذا العام، ليكون على حساب مغادرة المتسابق ربيع سلوم.

