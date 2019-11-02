أحمد موسى: "الجزيرة بتهاجمني عشان أنا رقم مهم"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما تُمارسه قناة الجزيرة القطرية من تحريض ضد برنامج "على مسئوليتي" وتحريض بقتلي، لن يؤثر في موقفنا في الدفاع عن الوطن.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما تمارسه الجزيرة بالتحريض ضدي، يؤكد أننا صوت مؤثر في الدفاع عن الدولة المصرية، متابعا: "لو إنت مش رقم مهم، مكنوش هاجموك".



وتابع: "رسالتي لم ولن تتغير"، مستكملا: "لم نلعب على حبلين في أي وقت من الأوقات، موقفي دائما واضح ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، وهو كشفهم وتعريتهم هم ومن يساندهم".

