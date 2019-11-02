الوكيل: أتوقع خفض أسعار الفائدة للحد من التضخم

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف الأورومتوسطية والإفريقية، إنه عند النظر إلى تقرير أداء الأعمال الأخير الصادر من البنك الدولي، سنجد أن مصر قفزت في مجالين هامين واحد منهما هو إنشاء الشركات، والآخر الحصول على الكهرباء والاثنان إلكترونيان.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن التوسع في استخدام الحكومة الإلكترونية في جميع مناحي الحياة للمواطن أو للقطاع الخاص لقطاع الأعمال هو الحل.



وأوضح أن أسعار الفائدة ما زالت أعلى من دول متعددة ولكن النزول بسعر الفائدة قرار سيادي للبنك المركزي وهي آلية للحد من التضخم وفي إطار رؤية البنك المركزي لسياسته، وهناك تكامل بين السياسات النقدية والمالية بين الحكومة والبنك المركزي، ونتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة ويستمر في ذلك ولديه مساحة كاملة للعب في ذلك.

