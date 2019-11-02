حارس شقيق أمير قطر: خالد بن حمد آل ثاني مدمن مخدرات

سلطت فضائية "إكسترا نيوز"، الضوء على تصريحات "ماثيو بيتارد" حارس شقيق أمير قطر، الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، شقيق تميم، والتي يفضح فيها حجم الفساد الأخلاقي للأسرة الحاكمة.



وقال ماثيو، إن الشيخ خالد مدمن مخدرات وكان يصطحب بائعات هوى وتجار مخدرات معه في فندق بلوس أنجلوس بأمريكا.



ولفت إلى أن هناك شخصين رفعا قضية على شقيق الأمير القطري، لأنه حاول اغتيالهما، حيث كان يحجز جناحًا خاصًا لحاشيته التي يتراوح عددها ما بين 50 و60 شخصًا بكاليفورنيا.

