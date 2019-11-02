اليوم.. القوى العاملة تطلق البرنامج الأخير من "مصر بكم أجمل"

تطلق وزارة القوى العاملة اليوم، البرنامج الثالث والأخير من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 55 متدربا من متحدي الإعاقة، للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.



ومن المقرر أن يقوم وزير القوى العاملة ومحافظ الإسكندرية، على هامش إطلاق البرنامج، توزيع 50 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، بحضور حسن رداد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.