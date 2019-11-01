أديل بإطلالة حمراء جذابة في احتفالات الهالوين (صور)

احتفلت النجمة العالمية أديل، بعيد الهالوين بإطلالة مستوحاة من شخصية "Captain Hook" من فيلم ديزني الشهير "بيتر بان"، وذلك خلال مشاركتها في الحفل الذي أقيم بدينة لوس أنجلوس تحت مسمى Crown & Conquer Halloween.



وظهرت "أديل"، بإطلالة حمراء جذابة، إضافة إلى ظهورها بقوام جذاب لفت لها أنظار الحاضرين بالحفل، حيث فقدت الكثير من وزنها.



ويحتفل الملايين حول العالم في31 من شهر أكتوبر من كل عام بعيد جميع القديسين، الشهير باسم عيد الهالوين، والذي يخرج فيه الناس بجميع أنحاء البلاد مرتدين لأزياء تنكرية تثير الرعب والغرابة في نفوس من يشاهدها.

