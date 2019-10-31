مراد وهبة: الحقيقة المطلقة "وهم" والعقل لا يصل إلا لحقيقة نسبية

قال الفيلسوف مراد وهبة، إن من يزعم أن هناك أشخاص يملكون الحقيقة المطلقة "وهم"، حيث لا توجد حقيقة مطلقة، وهذه ظاهرة يجب دراستها، موضحًا أن كافة الأصوليات الدينية زعمت أنها تملك الحقيقة المطلقة ثم بعد ذلك تقوم بأعمال إجرامية وتقتل المواطنين ومن هنا نشأ الإرهاب.



وأضاف "وهبة"، خلال حواره في برنامج " نطق فكرا"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة "TeN"، أن الفكر الإنساني أصبح حائر ما بين امتلاك بعض الأشخاص الحقيقة المطلقة بين آخرين يشككون في ذلك، فالبعض أكد أن العقل الإنساني لا يصل إلا لحقيقة نسبية ولا يصل للحقيقة المطلقة، والبعض الآخر أكد أن العقل الإنساني لا يستطيع أن يصل إلى أي حقيقة.



وتابع:" في العصر اليوناني قال الفلاسفة أن العقل الإنساني لا يستطيع أن يصل إلى أي حقيقة، ولكن الآن نستطيع الوصول إلى حقيقة نسبية من خلال إدراك الواقع الخارجي سواء بالحواس أو العقل، ولكن لا يوجد شيء يسمى الحقيقة المطلقة، لأن المعرفة مسألة نسبية تتفق مع العقل".



