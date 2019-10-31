الصناعات الهندسية: مصنع فوق أكسيد الهيدروجين يحقق لمصر اكتفاء ذاتيا

أكد المهندس أحمد عبد الجواد عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لمصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، ومصنع فوق اكسيد الهيدروجين الذي يعد الأول من نوعه في مصر سيحقق طفرة كبيرة للصناعة المصرية بوجه عام بكافة قطاعاتها.



وأضاف عبد الجواد في تصريحات صحفية، أن وجود هذا المصنع سيمنع مصر من الاستيرد، مضيفا: "بعدما كنا نعاني في استيراد هذه المادة التي تدخل في كافة الصناعات المصرية، لكن بوجود هذا المصنع يعد إضافة كبيرة للاقتصاد المصري والصناعة المصرية بوجه عام وإنشاء مصنع جديد هو إضافة قوية، وبإنشاء مصنع فوق أكسيد الهيدروجين، يُعد الأول في مصر، ويُستخدم فوق أكسيد الهيدروجين في صناعة المنسوجات والورق وفي العديد من الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية ولصالح قطاع البترول".



وشدد عبد الجواد على أن القطاع الخاص المصري تحت أمر الشعب المصري وأنه حريص على أن تظل مصر في المقدمة خاصة وأن أي تنمية تعود على أبناء مصر كافة.