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سياسي

برلمانية: السيسي يؤكد حق البرلمان في محاسبة الحكومة دون حساسية

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 04:26 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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أشادت النائبة انيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن حديث الرئيس السيسي اليوم على هامش افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، بشأن ضرورة استخدام الادوات البرلمانية لكشف ومحاسبة المقصر.

وأوضحت حسونة، ان الرئيس ارسي مبدأ الحساب والعقاب لايا من كان المقصر حتى ولو كانت الحكومة التى يترأسها سيادته، وكلف البرلمان بضرورة تصدي لجانه لأي تقصير تراه وتشكيل لجان لتقصي الحقائق وتوجيه استجوابات لو رأت ذلك دون أن تشعر الحكومة بحساسية من الانتقادات.

وأكملت عضو البرلمان، ان البرلمان كجهة رقابة وتشريع، وحينما يرى رئيس الجمهورية أن يستخدم البرلمان ادواته الرقابية ضد الحكومة فهذا دليل دامغ على ان السيسي لن يتستر على اى فساد وسيضرب بيد من حديد مع البرلمان على كل فاسد او مرتش.

جاء ذلك على هامش افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.

ويذكر أن شركة النصر للكيماويات إحدى قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورًا خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع في مجالات الكيماويات المتوسطة.
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