وكيلة القوى العاملة: نعد خطة لتوعية المواطنين لمحاربة الشائعات

صرحت النائبة مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس، على هامش افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3، التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بشأن اهمية التوعية بمخاز الشائعات وكيفية التصدى لها موضوع غاية فى الاهمية ويهدد الامن القومي المصرى.



وأردفت وكيلة القوى العاملة، " سنعد خطة تخاطب المواطن المصرى فى الشارع بشأن ماذا يفعل لمحاربة ما يدور من حوله من شائعات، وما هي اساليب مواجهة الشائعة، وكيفية التأكد من الأخبار، والوصول الى المعلومات الصحيحة".



وأضافت عطوة أن الرئيس السيسي لن يستطيع ان يقوم بكل شيء بمفرده، فالنائب عليه دور ايضا بما له من قاعدة شعبية، فيجب أن يقوم بدوره الوطني من خلال لقاءات مفتوحة مع اهالى دائرته لتوعيتهم بما يحاك من مؤامرات وكيف للشائعة ان تهدم ما انجزناه من خطوات تنمية واستثمار.