السيسي يطالب الشباب بافتتاح أحدث مصنع للنصر للكيماويات بأبو رواش

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشباب المرافقين له افتتاح مصنع فوق أكسيد الهيدروجين خلال جولته التفقدية لمصنعين تابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة.



ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى مصنع فوق أكسيد الهيدروجين التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة بأبو رواش.



وتعد شركة النصر للكيماويات، أحد أهم قلاع مصر الوطنية، والتي شهدت تطورًا غير مسبوق خلال الـ6 سنوات الماضية، واستطاعت فتح عدة مصانع فى العديد من مجالات الكيماويات المتوسطة.