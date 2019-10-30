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رئيس "استئناف القاهرة": قانون الأحوال الشخصية ظلم المرأة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:59 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة،إننا نفهم قانون الأحوال الشخصية بشكل خاطئ لأن القانون يعطي حقوقًا ويفرض واجبات، فيعطي للزوجة الحق في النفقة والمعاملة الطيبة ويفرض عليها واجب الطاعة ويعطي للزوج الطاعة ويفرض عليه النفقة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمُذاع عبر فضائية "on e": "الخلل يأتي في قانون الأحوال الشخصية عندما يخل أحد الزوجين بواجباته"، مشيرًا إلى أن القانون ظلم المرأة لان قانون الخلع تخسر فيه المرأة كل حقوقها وتدفع المهر، وكذلك حق الحضانة لمدة 15 سنة فقط، وكذلك الولاية التعليمية فالمتابعة التعليمية أقوى وأشد من إعطاء النفقة، والأب دوره ليس إيجابيًا.

وتابع، أن أهم قضايا الأحوال الشخصية تدور حول الحضانة، ومسكن الحضانة، والولاية التعليمية، مؤكدًا أن الحضانة عام 1929 كانت بسن 7 سنين للولد و9 للبنت، وفي عام 1984 كانت 10 للولد و12 للبنت، وفي عام 2015 جعل القانون الحضانة 15 سنة، والتغيير مدروس وليس عشوائيًا لان تركيبة المجتمع تغيرت والطفل أصبح يحتاج لرعاية أمه ولو نظرنا للحضانة من الناحية والشرعية فإن القاعدة تقول "إنه يكون وقت حاجة الطفل لرعاية النساء".

وأردف، أن الأم أقرب للصغير في فترات معينة من الأب ومن الممكن أن تمتد هذه الفترة إلى 15 سنة، كما أن الدستور في 2014، أقر بأن سن الطفولة أقل من 18 عامًا فتقليل سن الحضانة يتعارض مع الدستور، فسن الحضانة أصبح محتومًا.
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