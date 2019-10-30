سمير غانم يستعد للعودة إلى المسرح بعد غياب سنوات

أكد الفنان سمير غانم، أنه يستعد للعودة للمسرح بعمل فني جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غياب طويل عن تقديم الأعمال المسرحية.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، والمُذاع عبر فضائية "on e": "أنا بجهز مسرحية جديدة بمشيئة الله قنبلة بمعنى كلمة قنبلة، الإخراج جديد واللبس والموضوع جديد".



يُذكر أن نجم الكوميديا الفنان سمير غانم تصدر غلاف عدد شهر نوفمبر من مجلة "فوج" العربية، مع عارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما، وعلقت المجلة على صورة الغلاف شعار: "لنُدخل المرح إلى عالم الموضة".



وكان آخر أعمال سمير غانم المسرحية مسرحية "المحظوظ وأنا"، والتي عرضت في عام 1997، وهي من بطولة سمير غانم، وجيهان نصر، ومحمود القلعاوي، وطلعت زكريا.

أول مداخلة للفنان "سمير غانم" بعد وضع صورته على غلاف مجلة "فوج" العربية#كل_يوم#ON_E pic.twitter.com/jl4TMy7Ndc — ON E (@ONENT) October 30, 2019