الفقي: تلقينا تعليمات من الرئيس بضرورة توجيه ناتج مكتبة الإسكندرية لخدمة الدولة

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه تلقى تعليمات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توظيف ناتج المكتبة لخدمة الدولة المصرية.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "on e": "مكتبة الإسكندرية هي صرح عالمي ولها اسم دولي وتقدم على شاطئ الجنوبي للبحر المتوسط وللدولة والشعب المصري حق على هذه المكتبة التي تنفق عليها الدولة من ميزانيتها.



وتابع: "عاهدنا أنفسنا أن نقف مع الدولة في بعض القضايا، ومنها مكافحة المخدرات فنحن نستقدم الطلاب من المعاهد الدينية من سن 10 إلى 16 عامًا، يقضوا معنا يومين يشاهدوا القبة والأوركسترا والمتاحف والترميم وبعدها يعودا متغيرين تمامًا".

