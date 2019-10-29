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توك شو

ابنة أحمد حلمي تكشف سر اتقانها للرسم وتفاصيل مشروعها التجاري الجديد

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 09:54 م
ابنة أحمد حلمي
ابنة أحمد حلمي
سناء إسماعيل
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كشفت لي لي، ابنة الفنان أحمد حلمي، والفنانة منى زكي، عن سر موهبتها في الرسم وكيف اكتسبتها وطورتها، وذلك في أول حوار إعلامي لها.

وقالت خلال لقائها في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية "mbc 4"، إنها بدأت الرسم في سن صغيرة وساعدها والدها الفنان أحمد حلمي، بما أنه رسام على تنمية موهبتها وتطويرها، مؤكدة أنها لا تؤثر على دراستها حيث إنها لا ترسم سوى في وقت فراغها من الدراسة.

وأضافت، أن والدها عرض عليها بيع لوحاتها الفنية، ولكنها عارضت الفكرة في بدايتها، وذلك كون كل لوحة منهم مختلفة عن الأخرى ولها محبة خاصة لديها، ولكنها اقتنعت مؤخرًا برأي والدها.

وعن فكرة اتجاهها للرسم على الحقائب والأحذية والملابس، وهو المشروع الذي اتجهت له مؤخرًا وساعدها والدها على الترويج له قالت، إنها بدأت بحقيبة صديقتها بعد أن استأذنتها ووافقت، ومن هنا كانت بداية رسمها على الحقائب والملابس، مؤكدة أنها رسمت على حقيبة لوالدتها منى زكي، وجاكيت لوالدها، كما أنها تتلقى طلبات من زملائها وعدد من النجوم للرسم على ملابسهم أو حقائبهم، وتختار رسمة متوافقة مع شخصية كل شخص إذا كانت تعرفه أما إذا لم تكن تعرفه فإنها تسأله عن أكثر ما يحبه.

كما كشفت خلال الحلقة، أنها تعاقدت مؤخرًا مع إحدى شركات صناعة الحقائب على وضع تصميم موحد لها، على أن يكون هناك "كولكشن"، خاص بها ويطرح في الأسواق.
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