إكسبريس: علاقات بريطانيا ببنك الاستثمار تضر بالاتحاد الأوروبى

ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة، قد تضطر لدفع 430 مليار جنيه إسترليني للاتحاد الأوروبي في حالة الانهيار الكلي، حال خروجها من الاتحاد.



فيما أشارت الصحيفة البريطانية في تقريرها، اليوم الثلاثاء، إلى أن علاقات بريطانيا، ببنك الاستثمار الأوروبي، قد عرضت بريطانيا لخطر كبير يتمثل في أن تصل قيمة الاتحاد الأوروبى إلى 430 مليار جنيه إسترليني في حالة حدوث انهيار تام للاتحاد الأوروبي.



ويمكن لبريطانيا أن تدين للاتحاد الأوروبى بحوالي 430 مليار جنيه إسترلينى، إذا عانت بروكسل من انهيار قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وفقًا للبحث الذي أجراه روبرت رولاند، عضو البرلمان الأوروبي في حزب بريكست، يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعو المملكة المتحدة إلى تسليم مئات المليارات من الجنيهات إذا انهارت الكتلة الأوروبية.



سوف يرسل التحذير موجات الصدمة إلى وستمنستر، بعد أن منحت بروكسل البلاد تمديدًا آخر أمس الإثنين، حتى 31 يناير العام المقبل، وفقًا للتقرير البريطاني.



وحذر رولاند من أن بريطانيا يجب أن تغادر مباشرة قبل أن يصاب الاتحاد الأوروبي بأزمة اقتصادية أخرى.



وقال رولاند: «نحن نملك 16.1% من بنك الاستثمار الأوروبي وخصصنا 3.5 مليار جنيه إسترليني في عام 1973، ويعادل هذا الرقم بالجنيه الحالي بما يزيد على 30 مليار جنيه إسترلينى».