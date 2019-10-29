فيديو.. قصة غضب دنيا سمير غانم من زوجها رامى رضوان

قالت الفنانة دنيا سمير غانم، إنها غضبت من زوجها الإعلامي رامي رضوان، وخاصمته لبعض الوقت ولم تتحدث معه بسبب إحدى المواقف.



وأضافت "دنيا"، خلال لقائها هي وشقيقها "إيمي" في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنها أردت أن تتحدث مع زوجها الإعلامي رامي رضوان؛ لأنها لا تحب الخصام لفترة طويلة، ولكنها لم تقبل ذلك بسبب غضبها الشديد منه.



وأوضحت أنه في يوم عند مغادرته للمنزل للعمل نادته وطلبت منه أن ينتظرها، ثم قامت بـ"عضه" من يده، وبعدها قالت له: "مع السلامة يا حبيبي"، مؤكدة أنها شعرت بارتياح شديد بعد ذلك رغم علمها أن هذا الموقف خطأ.



فيما قالت الفنانة إيمي سمير غانم، إنها لا تستطيع عمل أي شيء مع زوجها الفنان حسن الرداد، وذلك بسبب وجوده الدائم في الجيم.



وأكدت الفنانة دنيا سمير غانم، إن الشيء الجميل في علاقة شقيقتها "إيمي" بزوجها "حسن"، أنها وقت المشادات بينهما تقوم بإضحاكه؛ وذلك بسبب خطأها في المصطلحات الخاصة باللغة العربية.



واستعادت "إيمي" موقف جمعها بزوجها حسن الرداد، وانتهي الخلاف بينهما بسبب ضحكه المتواصل على كلامها، حيث قالت له: "اللهم بلغت اللهم فشلت"، ورغم أنها كانت تتحدث بطريقة جادة؛ إلا أنه لم يتمالك نفسه من الضحك على خطأها الذي لم تدركه في وقتها.