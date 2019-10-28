ترامب ينشر صورة كلب شارك في قتل البغدادي

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة الكلب الذي شارك في عملية قتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي أمس.



وقال ترامب في بيان مساء اليوم عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه تم رفع السرية عن صورة "الكلب الرائع" فقط لكن لم يتم رفع السرية عن اسمه؛ حيث شارك في مهمة قتل البغدادي في مدينة إدلب السورية أمس قرب الحدود التركية في عملية خاصة للقوات الأمريكية.



وأشاد ترامب بالكلب المشارك في العملية قائلا: إنه "قام بمهمة عظيمة في القبض على أبوبكر البغدادي زعيم داعش وقتله".



ورفض رئيس أركان الجيش الأمريكي في وقت سابق اليوم خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الأمريكي بالبنتاجون الكشف عن هوية أو أية معلومات عن الكلب الذي شارك في عملية قتل البغدادي، معتبرا أن الأمر ما زال سريا.