زياد برجي يهنئ ابنته بعيد ميلادها برسالة مؤثرة.. صورة

هنأ الفنان اللبناني زياد برجي، ابنته بعيد ميلادها، برسالة مؤثرة عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".



ونشر زياد، صورة لابنته وعلق عليها قائلًا: "إلى صغيرتي الغالية، بصرف النظر عن كمية الشموع التي ستطفئينها، ولكن في عيني، ستبقى دائمًا طفلة صغيرة".



وأضاف: "أنت أثمن الكنوز التي أملكها على الإطلاق.. أنا ادعمكي لتكوني سعيدة قوية ومستقلة.. لا تدع أي شخص يأخذك كأمر مسلم به.. لا تكف عن الإيمان بنفسك.. ارفعي رأسك دائمًا للأعلى، اذهبي إلى الأمام، وصوب السماء.. لا تقلقي أبدًا، ولا تنظير أبدًا إلى الخلف لأنني سأظل دائمًا خلفك لأرفعك.. أحبك أكثر مما تتخيلي. عيد ميلاد سعيد يا نور عيوني".



يذكر أن زياد برجي رزق بابنته الاولى نور، من زوجته المغربية سناء، في أكتوبر 2015، كما رزق بنجله يوسف في أغسطس 2018.

