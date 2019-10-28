بدء محاكمة 9 متهمين فى "أحداث عنف الموسكى"

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر جلسة إعادة محاكمة 9 متهمين باستعمال العنف وقطع الطريق العام في القضية المعروفة بـ"أحداث عنف الموسكى".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعضوية المستشار وجدى عبدالمنعم، والمستشار الدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى، ومحمد الجمل.



وكانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم، منها حيازة سلاح ناري دون ترخيص واستعراض القوة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات العامة، وترويع المواطنين في الشوارع دون وجه حق وقطع الطريق العام، ونشر أفكار من شأنها هدم أركان الدولة، والتحريض ضد القيادات، واستهداف مؤسسات الدولة.