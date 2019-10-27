أبو حامد: الأزهر عطل مشروع قانون الأحوال الشخصية 3 سنوات

قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن عدد من النواب تقدموا بمشروعين قانون و6 مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وذلك في أواخر دور الانعقاد الأول.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هذه المشروعات أرسلت للأزهر لإبداء رأيه فيها، لكنه لم يرد، وفوجئنا ببعض تصريحات أنهم يعملون مشروع قانون كامل.



وأردف:"الأزهر ليس جهة تشريع، وعدم رد الأزهر عطل مناقشة القانون 3 سنوات".



ولفت إلى أن مشروع القانون الذي عمله الأزهر سيرسل للحكومة، والحكومة هي الجهة المخول لها إرسال المشروع لمجلس النواب لمناقشته، وذلك بعد بحثه وإدخال تعديلات عليه إذا ارتأت ذلك.