غدًا.. إعادة محاكمة المتهمين في أحداث عنف الموسكي

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، غدًا الإثنين، إعادة محاكمة 9 متهمين فى اتهامهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف الموسكي".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعضوية المستشار وجدي عبد المنعم والمستشار الدكتور على عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل.



وكانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها حيازة سلاح ناري بدون ترخيص واستعراض القوة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتعدي على ضابط شرطة ومنعه من ممارسة عمله، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات العامة، ترويع المواطنين في الشوارع بدون وجه حق وقطع الطريق العام، ونشر أفكار من شأنها هدم أركان الدولة، والتحريض ضد القيادات، واستهداف مؤسسات الدولة.