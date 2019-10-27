البيت الأبيض: ترامب يلقى بيانا "هاما" حول مقتل "البغدادى"

صرح البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيدلي ببيانًا، وصفه البيت الأبيض بالبيان الهام إثر مزاعم تفيد بمقتل زعيم تنظيم داعش "أبوبكر البغدادي"، وذلك بعد ظهر اليوم.



يأتي هذا بينما علق "ترامب" على مقتل "البغدادي" عبر تغريدة على موقع التغريدات القصيرة تويتر، قال فيها، إن "أمرا كبيرا حدث للتو".



يذكر أن وسائل إعلام أمريكية كشفت، اليوم الأحد، مقتل "البغدادي"، حيث هدفا لعملية نفذتها القوات الخاصة الأمريكية أمس السبت في محافظة إدلب السورية، وفقا لمجلة نيوزويك الأمريكية ووسائل إعلامية أمريكية أخرى، فيما لم يتأكد حقيقة هذا الخبر حتى الآن ولم يصدر عن داعش أي بيان يثبت ذلك.