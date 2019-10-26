رئيس وزراء العراق يأمر قوات مكافحة الإرهاب بفض التظاهرات

طلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، مساء اليوم السبت، من قيادة قوات مكافحة الإرهاب إتخاذ كل الإجراءات الضرورية لإنهاء الاحتجاجات الدائرة في البلاد.



وقالت مصادر أمنية عراقية، إن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في العاصمة بغداد، وفق قناة "سكاي نيوز".



وانتشرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب في الناصرية جنوبي العراق وبدأت في فض الاحتجاجات واعتقال العشرات.



وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان في وقت سابق اليوم، مقتل أكثر من 60 شخصا وإصابة أكثر من 2500 آخرين في التظاهرات التي خرجت في عموم البلاد أمس واليوم فقط، وتركزت أغلب الوفيات والمصابين في العاصمة بغداد، وسط استمرار قوات الأمن في فض اعتصامات المتظاهرين.