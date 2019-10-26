معاون وزير التموين: 4.2 مليون طن طاقة الصوامع في تخزين القمح

قال الدكتور وائل عباس معاون وزير التموين للاستثمار واللوجستيات، إن الوزارة نجحت في زيادة السعة التخزينية للصوامع لتصل الى 4.2 مليون طن.



وأضاف الدكتور عباس خلال حديثه في برنامج "دائرة الحدث" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامي حسين سالم، أن الشون الموجودة حاليًا كافية لتخزين الأقماح، وجاري إنشاء صوامع أخرى لاستيعاب أى زيادة منتظرة.



ولفت إلى أن استبعاد الشون الترابية من تخزين القمح جاء للحفاظ على القمح من القوارض ومياه الأمطار والتلوث.



وأكد أن الدولة حريصة على زيادة الطاقة الاستيعابية للصوامع، لافتًا إلى أن المنحة الإماراتية والسعودية ساهمتا في إنشاء صوامع جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية.



وأوضح أن وزارة التموين حريصة على تسويق محصول القمح بأسعار عادلة للمزارعين حيث يتم تحديد الأسعار من خلال لجنة مختصة من التموين والزراعة والمالية.

