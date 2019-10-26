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اقتصاد

غدًا.. "الإسكندرية للأدوية" توزع أرباح العام المالي

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:01 م
الإسكندرية للأدوية
الإسكندرية للأدوية
اكرم عمران- أسامة الشندويلي
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تبدأ شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، توزيع الأرباح عن العام المالي 2018-2019 غدًا.

وكشفت قائمة توزيعات أرباح شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، اقتراح توزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 9 جنيهات عن العام المالي 2018-2019.

ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه، موزعًا على 5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 112.8 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 118.2 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 829 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 708.7 مليون جنيه في العام المالي السابق له.
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