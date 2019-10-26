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نشأت الديهي: "أردوغان" زعيم التكفيريين في هذا الزمان

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:38 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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أذاع الإعلامي نشأت الديهي، تسريبا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يتحدث خلاله عن أن الله وعد بالنصر على الكفار في سوريا، واستشهد بآية من القرآن الكريم: "نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ".

أضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن أردوغان يزعم ويدعي أنه رسول الله الجديد، فهذه الآية التي يستدل بها قالها الرسول –صلى الله عليه وسلم- عند فتح مكة.

وتابع، أن أردوغان يستخدم ويطوع آيات القرآن لخدمة مصالحة السياسية، ويتحدث عن أنه ممثل أمه محمد، ويزعم أنه نبي مرسل، ويصف سوريا بكفار قريش.

واعتبر الديهي، "أردوغان" زعيم التكفيريين في هذا الزمان، فهو يكفر أهالي سوريا، مضيفًا مخاطبًا "أردوغان": "الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا".

وعرض تسريب أخر لـ "أردوغان" يكشف تناقضه في الحديث عن عدد اللاجئين السوريين في تركيا، حيث زعم في تصريح أنهم 2 مليون لاجئ، وتصريح أخر أنهم 4 ملايين لاجئ.

كما أذاع مقطع فيديو لميليشات تابعة للجيش التركي، تأسر صبية سوريا، وتأمر بذبحها، معقبًا:"دي جنود أردوغان، والدواعش الذين أخرجهم من السجون يصفوا الفتاة بالخنزيرة ويقولوا خذوها على الذبح، هو ده أردوغان اللي بتحدث عن النصر من الله، ويتحدث عن الدين".


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