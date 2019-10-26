برقم الجلوس.. تعرف على نتائج الشهادة الثانوية الدور الثاني ليبيا 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم بليبيا 2019، عن النتائج أنها بالفعل قد انتهت من تصحيح أوراق الإجابات الطلاب وسيتم اعتمادها رسميًا ورفعها على موقع الوزارة.كمان صرح وزير التربية والتعليم الليبية بأن نسبة النجاح عالية، والنتائج ستكون من خلال رقم الجلوس من على الموقع الرسمي للوزارة.والإعلان عن النتائج فى جميع المدن الليبية منا:- " طرابلس - مصراتة - البيضاء - بنى غازى - وادى الحياة - الجفرة - الزاوية - الجبل الأخضر - المرقب - الواحات - سبها"، من المقرر إعلان نتيجة الإعدادية ليبيا خلال ساعات قليلة فى المنطقة الغربية.وظهرت نتائج الشهادة الثانوية ليبيا 2019 حيث عقد وزير التعليم فى حكومة الوفاق الوطني مؤتمر صحفي.1 - الدخول على رابط "".2 - الدخول على الموقع الرسمي لمنظومة الامتحانات.3 - تحديد الشهادة المراد معرفة نتائجها.4 - كتابة رقم جلوس الطالب.5 - عرض النتيجة