أصالة تتألق بفستان أحمر في أحدث ظهور لها (صور)

شاركت الفنانة السورية أصالة نصري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة لها من حفل موسم الرياض.



وظهرت "أصالة" بإطلالة أنيقة جذابة، مرتدية فستان طويل من اللون الأحمر، واعتمدت على شعرها القصير منسدلًا على كتفيها، ومكياج أبرز جمال ملامحها.



وعلقت "أصالة" على الصورة، قائلة: "هناك ليالي تُشبه الحلم وليلة الأمس كانت ساحرة فيها شجن وعلوّ وارتقاء، فيها حبّ واحتفال بالمُحتفى به، فهو ليس شاعر مُبدع فقط، بلّ هو مهندس شعور وطبيب روح، يعرف كيف يغوص في الأعماق وينتقي من لآلئ الشّعر أجملها ليصيغها عقدًا يُزُين صدر الحياة".



وتابعت: "كانت ليلة أمس باختصار مُذهله، وشبيه الرّيح سيّدها، ومنّ عظيم حظّي أنّي كنت جزء منّ هذه الليله. #ليلة_عبدالرحمن_بن_مساعد #موسم_الرياض"، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.