"حابب شكلي أمام الكاميرا".. كريم عبدالخالق يكشف سر دخوله "التمثيل"

كشف الفنان كريم عبد الخالق، أن والده رفض التحاقه بمعهد فنون مسرحية، وكان يرغب في إلحاقه بكلية الشرطة، لكن انتهى به المطاف في كلية الإعلام.



وعن انضمامه لعالم الفن، قال عبدالخالق خلال لقائه ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه يحب شكله أمام الكاميرا، وهذا هو السبب في رغبته في التمثيل.



وأردف: "قبل الالتحاق بالإعلام، كنت بصور فيديوهات بهاند كام، وحبيت شكلي أمام الكاميرا، رغبت في الالتحاق بمعهد فنون مسرحية، لكن والدي رفض، وقال لازم كلية الأول".



ولفت إلى أنه خلال دراسته بالإعلام، عمل كموديل إعلانات، وتدرب في قنوات عدة، لكن خلف الكاميرا.

