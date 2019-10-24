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عالم

جونسون يقترح على البرلمان البريطاني انتخابات مبكرة

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:00 م
جريدة الدستور
محمد عمر
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يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، طرح إجراء انتخابات برلمانية مبكرة على مجلس العموم خلال جلسة انعقاده الأسبوع المقبل.

وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أن رئيس الوزراء جونسون سيطلق ثالث محاولاته لإجراء انتخابات مبكرة يوم الإثنين المقبل على مجلس العموم.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن رئيس الوزراء يريد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يوم 12 ديسمبر المقبل.

وأكدت الشبكة أن هذا الاقتراح يأتي بعد اجتماع مجلس الوزراء في "داونينج ستريت" اليوم الخميس، لبحث ملف الانتخابات والخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت "سكاي نيوز" إلى أن الوزراء منقسمون حول ما إذا كانوا سيذهبون لإجراء انتخابات مبكرة، مع بقاء سبعة أيام فقط حتى الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت" الذي يحين موعده في 31 أكتوبر الجاري.

وكشفت الشبكة نقلا عن العضو في مجلس العموم مارك سبنسر أنه من المرجح للغاية طرح إجراء الانتخابات البرلمانية خلال جلسة البرلمان الإثنين المقبل، والذي يتطلب موافقة ثلثي النواب على الاقتراح.
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