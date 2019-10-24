"شام" ابنة أصالة: "كن واعيا"

شاركت "شام الذهبي" ابنة الفنانة السورية أصالة، متابعي صفحتها الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها وأرفقت معها رسالة باللغة الإنجليزية.



وعلقت على الصورة، قائلة: "ابتسامتي لم تأتِ بسهولة، لقد اجتهدت من أجل أن أكون سعيدة، اشتغلت على نفسي وطورت مشاعري لأشعر بالسعادة؛ لذا فأنا أترك كل شيء به ألم أو أذى لي".



وأضافت: "طفولتي لم تكن سهلة، ولكن هذه هي الحياة، فأنا مباركة بخير كثير، تمامًَا كما نحن جميعًا، ولكن في بعض الأحيان لا يمكننا أن ننظر إلى الماضي من الأذى والمعاناة والظلم، عندما تمكنت أخيرًا من التخلي، تنفّس الغضب، وتتنفس في المغفرة والحب، ابتسامتي لم تفارق وجهي، اخترت أن أكون سعيدة؛ لأن كل شيء في الحياة هو خيار ولك أن تأخذ زمام المبادرة".



وتابعت: "كن واعيًا، ولا تنخدع بما تظهره وسائل التواصل الاجتماعي لك، اختر ما تقوم بنشره لكي تشجعك وتحفزك وتمنحك الأمل، لكن لا تعتقد أن حياتي كانت أسهل من حياتك، علينا فقط أن ننمو من خلالها ونتطور معها ونتعلم كيف أن تكون سعيدًا وممتنًا؛ لأنها قصيرة حقًا"



يُذكر أن شام الذهبي تعيش حاليا مع والدتها "أصالة" بعد طلاقها الذي لم تُعرف أسبابه، وهي كانت قد تصالحت مع والدها المنتج أيمن الذهبي، بعد قطيعة استمرت لسنوات، عقب طلاقه من والدتها أصالة، بينما شقيقها خالد لا يزال مقاطعًا لوالده ويبدو أكثر قربًا في علاقته من زوج والدته طارق العريان الذي أشركه في أحد أفلامه.

