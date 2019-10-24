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مصر

مدبولى يستعرض مشروع "مفوضية عليا للتعليم بأنواعه"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 04:56 م
الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي،
محمد إبراهيم
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التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة ميرفت الديب، المنسق العام للمجلس الاستشاري لكبار علماء وخبراء مصر، لاستعراض مشروع قانون لإنشاء "المفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الفني والتدريب المهني"، بهدف الارتقاء بالتعليم ما قبل الجامعي، بكل أنواعه ومراحله، وتحسين مُخرجاته، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم الجامعي.

وفي مستهل اللقاء أكد رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الدولة ووقوفها الداعم وراء خطط النهوض بالتعليم ما قبل الجامعي، في ضوء أهمية هذه المراحل التعليمية في تشكيل وبناء وعي الأبناء، وغرس بذور الحرص على التعلم واكتساب المهارات في داخلهم، وإعداد وتخريج طالب مُبدع، مًبتكر، يتمتع بمهارات متميزة، ولديه قدرة على المنافسة، كضرورة قصوى في تحقيق التنمية وبناء الوطن.

وأوضحت الدكتورة ميرفت الديب خلال اللقاء أنه تم عرض مشروع القانون على، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أن هذه الهيئة المُستقلة التابعة لرئيس الجمهورية، ستتولى اعتماد الخطط الاستراتيجية العامة التعليمية والتربوية لكل أنواع ومراحل التعليم ماقبل الجامعي، ومُتابعة تنفيذ هذه الخطط مع جميع مؤسسات الدولة، لضمان الوصول إلى الخدمة التعليمية المستهدفة، لافتة إلى أن المفوضية سترفع قراراتها لرئيس الجمهورية، بما يؤكد اهتمام الدولة البالغ بالنهوض بالعملية التعليمية وتحسين مخرجاتها كأولوية قصوى.

وأضافت الديب أن المفوضية ستسهم أيضًا في وضع المؤشرات القومية للتعليم ما قبل الجامعي على مستوى الدولة وتقييم الأداء في ضوئها، ودراسة ومُتابعة نتائج تقييم الطلاب على المستوى القومي وأدائهم، فضلًا عن ضمان اتساق الأطر العامة للمناهج التعليمية لجميع أنواع التعليم ما قبل الجامعي، وطرق تدريسها، وطرق التقييم والامتحانات، ومواصفات خريج التعليم ما قبل الجامعي، وفقًا للمهارات المطلوبة المواكبة لهذا العصر، وكذا ضمان مواكبة مضمون ونص الكتاب المدرسي والأدوات المدرسية للمعايير العالمية الدولية، في نظم التعليم وضمان جودته، واستخدام تكنولوجيا المعلومات في الارتقاء به، فضلًا عن مراجعة واعتماد التقارير الرسمية الصادرة عن حال التعليم ما قبل الجامعي في مصر، واقتراح ما يكفل ربط التعليم ما قبل الجامعي بكل أنواعه بالتعليم الجامعي، وربطها بخطة التنمية الشاملة للدولة، بما يحقق أهدافها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ولفتت الدكتورة ميرفت الديب، إلى أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء للمفوضية العليا للتعليم ما قبل الجامعي، يضم عددًا من الشخصيات العامة الوطنية، والمًفكرين، والمتخصصين في مجالات: نظم الإدارة واقتصاديات التعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا التعليم، والعلاقات الدولية في التعليم، وتصميم وتطوير المناهج وطرق التدريس، والتقويم والقياس والإمتحانات، وقوانين وتشريعات التعليم والتعليم الفني والتدريب المهني بأنواعه، والعلوم الأساسية والثقافة والفنون، وآليات سوق العمل، والاعلام والوعي المجتمعي، والدراسات الاجتماعية والنفسية.
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